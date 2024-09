Sandra uoči Hanžeka: Nisam samo kraljica diska već kraljica svih atletičara u Hrvatskoj

Sandra Elkasević sjajno raspoložena ulazi u natjecanje, iako u dvobojima s Allman gubi 15-17.

"Ova godina je bila naporna s Europskim prvenstvom i Olimpijskim igrama, a sezona još nije gotova jer dolazi moj najdraži miting. U Medulinu sam nastavila raditi, osjećam se odlično, bacila sam prije nekoliko dana svoj najbolji rezultat sezone i očekujem podršku u velikoj borbi s olimpijskom pobjednicom Valarie Allman. Imam 11 pobjeda na Hanžekovićevom memorijalu, ovo je moj 17. nastup, nakon prvog koji je bio 2006. Zato mi je ovo natjecanje jako važno. Još lovim trofej Dijamantne lige, nadam se da će mi Zagreb dati snagu za to“, kazala je Sandra.

Valarie Allman je nakon zlatnog Pariza usporila, ali to joj nije velik problem jer najbolja svjetska diskašica dolazi pobijediti u Zagreb drugi put.

"Prvi puta sam došla 2018. i bila sam toliko nervozna. Dolazak u Zagreb predstavlja našu disciplinu na najbolji način. Prošlo je mjesec dana od Igara, išli smo u Italiju moj partner i ja, zaručili smo se. U odličnoj sam fazi svog života, sretna i uzbuđena. Pariz? Svaka medalja je posebna, ova je bila ta koju sam najviše željela. Prvo zlato na OI bilo je na praznom stadionu i željela sam to ostvariti pred pravom pozornicom. Bio je to vrlo poseban trenutak moje karijere u kojoj želim trajati. Sada dolaze Igre u Los Angelesu“, rekla je Allman.



I motka će imati svoje zvijezde, srebrnog Amerikanca iz Pariza Sama Kendricksa kojem je u subotu bio rođendan i brončanog Grka Emmanouila Karalisa.



Super raspoloženi Sam Kendricks u uvodu mitinga kaže:

"I 2017. kada sam prvi puta došao slavio sam rođendan u Zagrebu. Karalis me pobijedio u Oslu, ali ja sam sad u najboljoj formi i nadam se da će me on uspjeti pratiti. Da srušimo rekord mitinga i da odemo na neku dobru večeru. Uvijek je važno raditi dobar posao, bez obzira na konkurenciju.“

Grk Karalis je uzvratio:

„Imam dosta energije za sutra. Bit će dobro vrijeme i jedva se čekam pokazati. Ovo je bila velika sezona, sada smo opušteniji, zabavljamo se i uživamo. Pokušavam biti najbolja verzija sebe. U Grčkoj sam bio jednom nakon Pariza, teško je izaći da vas ne prepoznaju. I zabavno je, nešto doista lijepo.“

Ryan Crouser trostruki olimpijski pobjednik u bacanju kugle. Čudesni američki bacač zaštitni je znak zagrebačkih Fontana i njihov rekorder na Memorijalu Ivana Ivančića.

„Tri natjecanja sam imao u pet dana, malo sam umoran. U kišnim uvjetima u Zürichu 22.66 je dobar rezultat. Držim dobru razinu i to mi daje nadu u dobra hitac. Ovdje se osjećam sjajno, imao sam dobre rezultate i doći do najboljeg rezultata sezone na kraju bilo bi sjajno. Tri olimpijska zlata znače da trajem i veselim se LA-u“, optimističan je Crouser, a Eathan Katzberg, olimpijski pobjednik u bacanju kladiva jedan je od najzanimljivijih atletskih osoba u ovom trenutku.

"Ovo je moje prvo natjecanje nakon Pariza. Bio sam nakon Igara u Europi, nisam išao kući u Kanadu, ali bit će veliko slavlje kada se vratim kući. Rekord mitinga Primoža Kozmusa (81,77) je sjajan rezultat i želim ga preskočiti da sezonu završim na najbolji način“, kaže Katzberg.

Marco Arop olimpijski doprvak na 800 metara trčat će u Zagrebu na 1000 metara, na vrijeme, a to znači napad na svjetski rekord.

"Možemo očekivati brzu utrku i očekivati svjetski rekord. Da sam išao kući nakon Pariza ne bih se vratio ovamo. Mislim da je nekoliko stvari važno za utrku – 'zec', da budem u utrci, da imam dovoljno snage za finiš, da su dobri uvjeti i da imam dobru podršku s tribina. Nije lako naći pacemakera za takvu utrku, ali vjerujem da ćemo uspjeti“, zaključio je Arop.

U subotu od 18.30 na programu je bacanje kugle pored Gradskih fontana, a u nedjelju od 15 do 20 sati miting na stadionu Mladosti.