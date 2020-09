Ivan Rakitić ponovno progovorio o odlasku iz reprezentacije i napokon otkrio koji je pravi razlog za takvu odluku

Hrvatski vezni nogometaš Ivan Rakitić izjavio je u srijedu kako je odlučio više ne igrati za reprezentaciju jer se želi u potpunosti posvetiti Sevilli u koju se vratio nakon šest godina provedenih u Barceloni

'Bayern je prošle sezone bio pokazao superiornost, te im treba čestitati na tituli Lige prvaka, ali sutra je druga utakmica. Uvjeren sam da su i njihove misli usmjerene na nas. Sevilla je posljednjih godina zaslužila poštovanje u Europi te sada želimo uživati u predstojećoj utakmici. Bit će to veliki susret protiv trenutno najbolje momčadi u Europi', izjavio je Rakitić koji će istrčati s brojem 10 na leđima.

'Zahvalan sam suigračima u Sevilli kako su me prihvatili. Došao sam ovdje da budem tek jedan od njih. Želim sve najbolje Sevilli, natjecati se, želim da znaju da sam uvijek dostupan... da zajedno možemo stvoriti veliku snagu. Unijet ću sve svoje iskustvo, sve što sam naučio u Barci... Želim prenijeti svoju želju za pobjedama, želim da mi suigrači vjeruju', rekao je.

Hrvatski nogometni savez je u ponedjeljak priopćio kako se dokapetan Rakitić oprostio od igranja za reprezentaciju u kojoj je bio od 2007. godine. U ljeto 2018. osvojio je s njome srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Rakitić je početkom mjeseca otišao iz Barcelone, jer ona na njega više nije računala, pa se vratio u Sevillu gdje je već igrao od siječnja 2011. do srpnja 2014. i gdje je posljednju sezonu bio kapetan. Ondje je upoznao i svoju suprugu Raquel .

'Odlučio sam tako smatrajući da je došao idealan trenutak da svima zahvalim na pažnji koju su mi pružali, od prvog dana. Na svemu što smo zajedno proživjeli. Jako je teško, no također je došao trenutak da se koncentriram 100 posto na Sevillu, kako bih svu svoju snagu usmjerio na ovu ekipu. A reprezentaciju ću podržavati od doma. Neka znaju da će u meni imati najvećeg navijača, ovdje iz Seville. Hvala im na svemu, bio sam najponosniji čovjek na svijetu dok sam branio svoju zemlju na nogometnom terenu toliko vremena i tijekom toliko utakmica', dodao je.

Sevilla je prošli mjesec osvojila Europsku ligu, šesti put u povijesti.



'Bayern je favorit. Nastojat ćemo mu zagorčati život i osvojiti naslov. Morat ćemo odigrati sjajno da bismo to ostvarili. Uvjeren sam da će tako i biti. Finala se igraju da se u njima pobijedi', napomenuo je.



Rakitić je sa Sevillom osvojio Europsku ligu godine 2014., a s Barcelonom Ligu prvaka 2015. godine.



'Sreća prilikom osvajanja titula ne može se opisati riječima. Nekome tko to nije doživio teško je opisati mješavinu sreće, želje...sve te nervoze. To je impresivno. A zatim vidjeti i sve svoje ljude oko sebe jednako sretne. Nadam se da ću to ponoviti još puno puta'.



Napomenuo je kako je naišao na sjajno ozračje po dolasku u klub, te da bi ono moglo biti presudno.



'Sretni smo, jako predani treniranju. Dobro smo vježbali ovih dana. Ambijent među nama je spektakularan. Vidi se da su nedavno osvojili Europsku ligu. S trenerom činimo sjajnu grupu, spremni smo za natjecanja'.



Tvrdi da se klub promijenio nabolje od kada je on posljednji put boravio ondje.



'Klub je jako narastao, učinio veliki iskorak te došao na višu razinu. Primjećujem promjene. Mogućnosti su nam sada znatno veće nego kada sam ja ranije bio ovdje, pa sam zbog toga sretan. Prisutne su ambicija i želja da se nastavi pobjeđivati. Ovakvo ozračje u momčadi se rijetko viđa u elitnom nogometu, odnosimo se međusobno poput prijatelja. Zbog toga možemo ostvariti puno, napraviti velike stvari', uvjeren je Rakitić.



Ovaj mjesec je upoznao i trenera Julena Lopeteguija, koji je prije dolaska u Sevillu sjedio na klupi Real Madrida i Španjolske.



'Razgovarao sam malo s njime, nisam ovdje dugo, ali naravno analizirali smo razne stvari. Razumjeli smo se. Trener će me iz dana u dan sve više upoznavati, isto kao i ja njega i njegove pomoćnike', istaknuo je.



Neke igrače je poznavao od ranije a s nekima se upoznao proteklih dana.



'Munira znam iz Barcelone, puno razgovaram s Gudeljem, nas dvojica možemo razgovarati na hrvatskom i srpskom. Jako sam dobar i puno vremena provodim s kapetanom Jesusom Navasom, također s Escuderom s kojim sam bio igrao u Schalkeu. To su igrači s kojima sam dosad bio najviše u kontaktu. Vidi se da je ovo izrazito ujedinjena momčad. Ovo je doista obitelj', zaključio je Rakitić.