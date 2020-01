Vodi Zenhaeusern, Rodeš i uz veliku grešku sigurno izborio drugi 'lauf', Kolega izletio; Kostelić žestoko popljuvao postavku prve vožnje

Nakon što je u subotu sa dvije odlične vožnje u slalomu Svjetskog kupa na zagrebačkom Sljemenu slavila Slovakinja Petra Vlhova, danas se niz Crveni spust spuštaju skijaši

PRVA VOŽNJA (14.15):

Elias Kolega sa startnim brojem 20 dobro je krenuo pa izletio, ode jedan naš adut za osvajanje bodova, Rodeš je pogurnut na 12. mjesto

Spustio se Istok Rodeš koji je već na izlasku iz startne kućice pogriješio, imao je još sitnih grešaka, ali je doskijao do 11. pozicije sa zaostatkom +1.40 za vodećim Švicarcem.

Nakon 15 skijaša, njih šest je unutar pola sekunde, a vrh je ostao i dalje isti - Zenhaeusern, Matt i Noel. Vodeći slalomaš Kristoffersen je tek 10.

Deset skijaša se spustilo niz zagrebačko brdo, a poredak prve trojice ostao je nepromijenjen - Zenhaeusern, Matt i Noel. S nestrpljenjem čekamo naše predstavnike.

Nakon pet skijaša vodeći je švicarski skijaš sa startnim brojem 1 Ramon Zenhaeusern vremenom 57.49, a iza njega su Austrijanac Mihael Matt (+0.07) i Francuz Clement Noel (+0.27). Prvo je bio diskvalificiran jedan od favorita Francuz Alexis Pinturault koji je bio pobjednik zadnjeg slaloma sezone, ali je nakon žalbe vraćen u poredak.

'Staza je ledena, a postavka staze u prvoj vožnji je lagana, kao za djecu, a ne za Svjetski kup. Nema nikakvih zamki. Ovo je kako stari i ja kažemo idiotizam. Ne znam zašto je to tako. Ljudi koji to rade trebali bi se dobro zamisliti', razočaran je i iskren bio Ivica Kostelić kada je komentirao postavljenu stazu za prvu vožnju, a on je bio i predvozač.