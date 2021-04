Sammir, bivši igrač Dinama i Hrvatske, prvi puta otkrio zašto mu je istovremeno propao transfer u Crvenu zvezdu i Dinamo te kakvu je ulogu u tome imao Zdravko Mamić

Sammir, Brazilac koji je igrao za hrvatsku reprezentaciju, uvijek je zanimljiv sugovornik

'Da',imao sam ponudu Crvene zvezde kada sam se trebao vratiti u Dinamo treći put. Onda sam se dogovorio sa Zdravkom i čekao sam dva, tri tjedna. Bio sam u Beogradu s Terzićem i sve smo se dogovorili u dva sata, a onda sam mu rekao da imam dogovor sa Zdravkom Mamićem da se vratim u Dinamo. Rekao sam mu da ću otići u Zagreb razgovarati sa Zdravkom još jednom u reći da odlazim u Zvezdu. On je rekao da ima osjećaj, ako izađem iz njegovog ureda da se neću nikada vratiti. Odgovorio sam mu da imam taj dogovor sa Zdravkom, da idem samo do Zagreba to riješit i da se vraćam sutra potpisati ugovor. Otišao sam u Zagreb i onda nemam pojma što se dogodilo. Bilo je to vrijeme kad je Mamić otišao u Međugorje, a ja više nisam znao s kim da pričam. Na kraju su Delije čule da trebam doći u Zvezdu i nisu htjeli da dođem'. kazao je Sammir dodavši:

'Delije? Mislim, da je to zbog toga što sam igrao za reprezentaciju Hrvatske. Na kraju sam ostao bez kluba. Nisam igrao ni za Zvezdu ni za Dinamo. Šteta... Mislim da bih igrao odlično u Zvezdi te da bih imao podršku. Pričao sam Luchom o klubu i rekao mi je sve najbolje. Zvezda je veliki klub', dodao je Sammir.

Dotakao se i svog bivšeg kluba Lokomotive te razloga zašto je otišao preko noći. Kaže kako je glavni razlog jer nije dobio pravu priliku igrati nakon što se potpuno oporavio od ozljede.

Cijeli razgovor pogledajte OVDJE.