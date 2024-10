Samir Toplak pohvalio četiri igrača, ali i poslao upozorenje: To je zabrinjavajuće

Hrvatska nogometna reprezentacija u Varšavi je osvojila bod nakon remija 3:3 s Poljskom. U utakmici koja je ponudila 'ludnicu', jer kako su se zabijali golovi, kako su momčadi dolazile u prednost... I pravoj ljepotici za neutralne ljubitelje nogometa

U okršaju 4. kola Lige nacija, A skupine, grupe 1, Hrvatska je u Varšavi odigrala 3:3 protiv Poljske ostavši u igru za plasman u četvrtfinale. Poljska je povela u samom otvaranju utakmice golom Piotra Zielinskog (5), Hrvatska je preokrenula s tri gola u samo šest minuta preko Borne Sose (20), Petra Sučića (24) i Martina Baturine (26) da bi pred kraj prvog poluvremena Nicola Zalewski (45) smanjio na 3:2. U drugom poluvremenu je Sebastian Szymanski (69) pogodio za konačnih 3:3. Hrvatska je od 76. minute igrala s igračem manje nakon što je isključen Dominik Livaković. 'Luda, totalno luda utakmica', započeo je analizu za tportal 54-godišnji Samir Toplak, trener koji je prije nekoliko tjedana jeo na klupu kluba Prve HNL, Rudeša, i s klubom iz zapadnog dijela Zagreba, pokazao koliko zna o nogometu.

'I prije bi rekli da je ovo bila nekakva prijateljska, revijalna utakmica, s koliko golova, koliko prilika, ali i koliko grešaka obrana. Na kraju možemo čak reći i da je tih 3:3 najrealniji rezultat'. Igralo se na periode? 'Da, slažem se. Podijelio bi utakmicu u tri dijela. Prvih 20 minuta, Poljaci jako dobro krenuli, nisu nam dali 'disati', visoko su nas pritiskali, naši nisu mogli doći do pasa, a sve su okrunili pogotkom već u 5. minuti. Kontrolirali su sve. Međutim, naši su napravili 'blitzkrieg', i u svega pet, šest minuta stigli do nevjerojatnog preokreta. Utakmica se malo primirila, Poljaci su bili šokirani. I onda oni nas u zadnjih tri, četiri minute prvog dijela šokiraju, prvo prilikom, potom i golom. I sve se okrenulo. U drugo poluvrijeme smo mi ušli bolje, čak su naši mogli otići na dva, tri gola razlike. Ali Bulka se razbranio. I onda opet iz 'vedra neba' dobijemo gol. Loše smo igrali u obrani, naši su stajali daleko od igrača, puno smo im dozvoljavali. Na kraju smo ostali s igračem manje, ali uspjeli smo sačuvati barem taj bod. To je to što se utakmice tiče'. Znači, ima i nastavak (ha, ha)? 'Nego. A to je najbitnije. Mi smo u ove dvije utakmice dobili četiri boda, ali dobili smo ono što je jako bitno, odnosno potvrdu da imamo nekoliko potentnih, odličnih mladih igrača. Koji su pokazali da se na njih može računati. A izbornik je vjerojatno to i htio. I to je dobio. Pun pogodak ova Liga nacija'. Na koga konkretno mislite? 'Na dva Sučića, Baturinu i Matanovića'.

Spomenuli ste i Matanovića, kao dobitak. međutim, u ovoj utakmici nije bio nešto 'ekstra', kao npr. Baturina i Petar Sučić? 'Istina, nije ga se previše vidjelo, ali to je igrač koji je uporan, koji radi puno, koji je opasan iz svih pozicija i koji daje sve od sebe. To nije igrač tipa Šuker, ili tako nekakvih 'killera'. drugačiji je, pun energije. No, i ovo je bila drugačija utakmica. Mlad je, i sigurno će biti još bolji. I bit će veliki dobitak, jer dio javnosti tek ga je sada imao prilike upoznati'.

Poljska - Hrvatska, Liga nacija (15.10.2024.) Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac







+63 Poljska - Hrvatska, Liga nacija (15.10.2024.) Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac