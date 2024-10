Ljutiti Zlatko Dalić: Dvije kardinalne odluke protiv nas!

'Sad sam vidio snimku. To nema veze s isključenjem! Livaković je ispucao loptu prije njega, inercija ga je nosila dalje, to nema veze s isključenjem... Prvi gol koji smo dobili je bio čisti faul na Matanoviću. To su bile dvije kardilanle greške', kazao je Dalić i nastavio:

'Ali ne želim se izvlačiiti na suce. Mi smo sebe zakinuli. Poljsku smo vratili u utakmicu koju smo praktički dobili. Izvukli smo utakmicu do kraja s igračem manje.'

Nije ni bod loš...

'Bod? OK, moramo biti s njime zadovoljni', priznao je Dalić i dodao: