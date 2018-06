Sad je savršena prilika da Čilić napokon skine prokletstvo i pobijedi Đokovića

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić protiv Novaka Đokovića igrao je ukupno 15 mečeva. Srbin je imao 14 pobjeda u nizu, no posljednji međusobni dvoboj, onaj 2016. godine u Parizu, dobio je Marin. Danas u 15.30 sati sastaju se u finalu Queen's Cluba, a činjenica je kako se Đoković već dugo pokušava vratiti u staru formu i ne ide mu baš sjajno...

ne može to tako

Problem? To što ga u finalu čeka nitko drugi do Novak Đoković. Srbin se polako vraća nakon ozljede i operacije lakta, šest mjeseci pauze ostavilo je traga na njegovoj formi i još uvijek Đoković nije onaj stari. Ali ,vraća se, dojam je da je igračka kriza na samom kraju, pitanje je samo koliko je Novak 'jak u glavi' kad zagusti. Pokazivao je proteklih tjedana popriličnu nervozu, no u Queen's Clubu je napokon proigrao u kontinuitetu i izborio svoj prvi finale na ATP turnirima nakon punih 11 mjeseci! Ujedno mu je ovo 99. finale u karijeri, a pobjedom u polufinalu postao je tek deseti tenisač u Open eri koji je ostvario najmanje 800 pobjeda... Motiva mu neće nedostajati, sigurno.