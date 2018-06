Finale u kojem je Borna Ćorić već pobjednik, bez obzira kako meč završi

Borna Ćorić u 13 sati igra finale ATP 500 turnira u Halleu. Prvi je to Bornin finale na travnatim terenima, a protivnik mu je nitko drugi do neuništivi Roger Federer koji je ujedno i najbolji tenisač na travi svih vremena...

Borna Ćorić (21) u izvrsnoj je formi. Pokazao je to ovog tjedna na ATP 500 turniru u Halleu. I to na travnatim terenima koji mu inače baš i ne leže najbolje. Naime, Borna je do Hallea u karijeri imao samo dvije pobjede na travi i to još iz 2015. godine! A sada je dojurio do finala!