Roma u derbiju kola pobijedila Napoli i ulovila priključak s Juventusom i Interom

Roma je s 2:1 pobijedila Napoli u derbiju 11. kola Serie A

Nogometaši Rome u prvoj su utakmici 11. kola talijanskog prvenstva na Olimpijskom stadionu u Rimu svladali Napoli s 2-1 (1-0).

Roma je povela 2-0 golovima Zaniola (19) i Veretouta (55-11m), a usto i Kolarov u 26. minuti nije iskoristio kazneni udarac. Napoli se uspio vratiti u utakmicu golom Milika (72), no do kraja dvoboja ipak nije uspio doći niti do boda.