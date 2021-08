Roger Federer šokirao je milijune navijača kojima još nije jasno što se događa; je li to legendarni FedEx najavio oproštaj od tenisa?

Prije samo pet dana Roger Federer je proslavio 40. rođendan. Najbolji tenisač svih vremena i dalje se muči s ozljedom koljena kojeg je operirao prošle godine. Povratak ne ide po planu, a sam Federer je u razgovoru za švicarske medije priznao kako je odlazak u mirovinu sve bliže

Na Roland Garrosu je Roger Federer (40) odigrao sam o tri meča te se povukao zbog ozljede, potom je eliminiran u četvrtfinalu Wimbledona nakon čega je otkazao nastup na Olimpijskim igrama u Tokiju. Sve kako bi se što bolje odmorio i spreman dočekao nastup na US Openu koji počinje 30. kolovoza.

No, otkazao je Federer i dva 'pripremna' turnira uoči US Opena, prvo onaj u Torontu, a onda i Cincinnatiju. Navijačima više ništa nije jasno, svi se s pravom pitaju je li to najava da neuništivi Švicarac odlazi u mirovinu?

'Bio sam na odmoru, već duže vrijeme ništa nisam radio zbog koljena. Jednostavno sam morao sve pustiti nakon Wimbledona, trebalo je samo vremena da sve prođe...', pojasnio je Federer u razgovoru za švicarske medije i dodao:

'Ovog tjedna ću se sastati sa svojim suradnicima u momčadi i liječnicima, pa ćemo vidjeti što i kako dalje. U ovom trenutku je sve je još neizvjesno.'

Federerov nastup na US Openu je pod velikim znakom pitanja...

'Teško je, prije mi je bilo lakše. Pitanja su tada bila jasna: Gdje je sljedeći turnir i protiv koga igram?, a danas je drugačije. Sada se svako jutro prvo pitam kad ću se vratiti na teren, što sad mogu postići, koji su mi ciljevi, kako ću s obitelji, što kaže moj tim... Sve je drugačije nego prije 10 godina', filozofirao je Roger Federer i pojasnio:

'Sad je kao u boksu. Imam sve manje borbi. Fokus na jednom meču je daleko veći. Morao sam to ponovno naučiti.'

Federer je dugo i vrlo uspješno izbjegavao pitanja o odlasku u mirovinu, najčešće je isticao da o tome niti ne razmišlja, ali kako je prije nekoliko dana napunio 40 godina, taj trenutak više ne djeluje tako daleko.

'Želim ići na NBA, NHL i NFL finala. Želim u Tokio. Želim posjetiti najljepše parkove svijeta sa svojom obitelji. Želim naučiti svirati saksofon, hoću više skijati i uživati u snowboardingu... I, da, želim roniti!', nabrajao je Roger Federer te nakon kraće stanke zaključio:



'Uh, da... Odlazak u mirovinu se definitivno približio...'