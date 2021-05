Roger Federer opet na terenu; u Ženevi dao odgovor na pitanje koje zanima sve fanove - koliko će još trajati u profesionalnom tenisu?

Švicarski tenisač Roger Federer (39) vratio se u akciju na turniru u Ženevi na kojem je pričao o svojim planovima u 2021., ali i mirovini

Nakon Ženeve slijedi Roland Garros, a zatim su na redu njegovi glavni ciljevi – deveti naslov u Wimbledonu i zlato u pojedinačnoj konkurenciji na Olimpisjkim igrama. No nastup u Tokiju je pod upitnikom, zbog strogih epidemioloških pravila, a Švicarac tamo ne želi biti odvojen od obitelji.

'Teško je napustiti sve to bez pokušaja ponovnog povratka. Godina mi je bila izuzetno duga, s dvostrukom operacijom i pandemijom. Na putu smo do Wimbledona, koncentrirat ćemo se samo na to, a ostatak nakon toga, vidjet ćemo što će se dogoditi. Povratak je prioritet.'

U kolovozu će navršiti 40 godina. Koliko će još trajati u svijetu profesionalnog tenisa?

'O tome će odlučiti koljena i obitelj', rekao je teniski čarobnjak pa dodao:

'Trenutno je misao da se vratim i vidim do koje razine ću doći, a nakon toga ćemo vidjeti koliko dugo mogu nastaviti s tim, uz sav stres, sve zahtjeve.'