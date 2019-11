Robert Seligman osvojio šesto mjesto na Svjetskom kupu u Cottbusu

Hrvatski gimnastičar Robert Seligman osvojio je šesto mjesto u finalu konja s hvataljkama na Svjetskom kupu u njemačkom Cottbusu

Nastup u Cottbusu donio mu je novih 14 bodova u utrci za Olimpijske igre u Tokiju. Do sada je skupio 16 bodova u Cottbusu 2018. godine, te 12 na turniru u Dohi ove godine. Već na startu 2020. na rasporedu su posljednja tri turnira koja se još boduju za Igre - Melbourne (20-23. veljače), Baku (12-15. ožujka) i Doha (18-21. ožujka).

'Planiram nastaviti trenirati, ubaciti neke nove elemente, te podići startnu ocjenu za jednu desetinku već na početku sljedeće godine. Planiram otputovati na ta preostala tri turnira, dati sve od sebe i vidjeti gdje će me to odvesti. Sljedeće godine me čeka i Europsko prvenstvo gdje bih opet želio ući u finale i boriti se za medalju, a u glavi imam i novi pravilnih koji dolazi nakon OI-a u Tokiju. Već sam spreman za to. Vratit ću neke stare elemente koje sam radio prije 7-8 godina, ubaciti nove i vjerujem da ću i u novom olimpijskom ciklusu i biti konkurentan za sva finala i borbu za medalje', poručio je Seligman.