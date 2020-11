Robert Klačar europski je viceprvak i osvajač srebrne medalje za Hrvatsku

Prvog dana Europskog prvenstva za mlađe seniore (do 23 godine) koje se održava u Poreču hrvatski reprezentativac Robert Klačar došao je do srebrne medalje u kategoriji do 66 kg.

Klačar je u prvoj borbi ipponom svladao Portugalca Andrea Dioga u četvrtoj minuti. Za pobjedu protiv Izraelca Omera Shaimana trebao je manje od dvije minute, a Španjolca Diega Fernandeza Campilla je svladao za 62 sekunde, prvo bacanjem na wazari, a onda i drugim na ippon. U četvrtfinalu je mladi Puljanin išao na Čeha Tomaša Binhaka. Čvrsti gard, aktivnost od samog početka i fokus nisu izdali Klačara, koji je u posljednjoj minuti iznenadio češkog judaša i wazarijem rezervirao mjesto u polufinalu gdje ga je čekao Azerbajdžanac Nurlan Osmanov, aktualni europski doprvak među mlađim seniorima. Azer je bio aktivniji na početku, a kada se Klačar vratio u formu iz prijašnjih nastupa, fizičkog snagom i spremnošću je 'pregazio' odličnog Osmanova. Napad po napad, Klačar je sve više kontrolirao borbu, a zatim u produžetku, tzv. 'zlatnom bodu', došao do pobjedničkog wazarija. U finalnoj borbi Talijan Mattia Miceli uspio se nositi s brzim Klačarom i nakon dvije minute izveo bacanje na ippon za zlatnu medalju. 'Svi započinju dan s idejom da će biti u posljednjoj borbi, u finalu, ali to postići... Presretan sam! Nažalost, nisam uspio doći do zlatne medalje, Talijan je bio malo spretniji, ali zaista sam ponosan na cijeli dan', izjavio je zadovoljno Robert Klačar. U kategoriji do 66 kg, osim Klačara, nastupio je i Mauricio Bratičević, koji nije mogao protiv Nizozemca Van der Kolka, dok je u kategoriji do 73 kg Dino Strmotić izgubio od Rumunja Sulce. Dubrovčanka Iva Oberan (do 63 kg) slavila je u prvom nastupu nakon 69 sekundi ipponom protiv Rumunjke Severin, ali je protiv Nizozemke Kratchen ostala bez snage. Prošlotjedna osvajačica europske juniorske bronce, Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg), na početku turnira je dobila za protivnicu aktualnu europsku viceprvakinju u mlađim seniorkama Španjolku Ninu Esteo Linne koja je u produžetku došla do pobjedničkog wazarija.