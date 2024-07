Rijeka se Pažaninom Kitinom kiti! Tek mu je 17 godina...

'Odličan! Ovo su mi već druge pripreme s prvom momčadi, prve ljetne koje su malo duže od onih zimskih na kojima sam bio. Prvi tjedan je naporan, ali znali smo da će biti tako. Pred nama je samo puno rada, a siguran sam da će nam se to vratiti kroz prvenstvo i Europu. Na početku sezone nam je cilj izboriti grupnu fazu nekog od europskih natjecanja, mislim da imamo dobru priliku i sada naporno radimo da bismo je iskoristili', rekao je Kitin.

Dogodilo se to u Osijeku u završnici prošle sezone kada su ga gledali i roditelji, pa ponovilo u posljednjem kolu protiv Slaven Belupa u domaćoj pobjedi.

Ovaj 17-godišnjak s Paga priključivanjem prvoj momčadi Rijeke počeo je živjeti svoje dječačke snove.

'Doista je poseban osjećaj biti dio prve momčadi. Otkad sam kao mali počeo trenirati nogomet sanjao sam da ću postati profesionalac i sada je to postala stvarnost. Dijelim svlačionicu s igračima koji su igrali velike utakmice i to me čini posebno ponosnim.'