Ante Rebić zaigrao za Eintracht; VAR mu poništio gol u samoj završnici utakmice

U 26. kolu Bundeslige Eintracht iz Frankfurta je u nedjelju na domaćem terenu svladao Nürnberg 1:0 golom Martina Hintereggera u 31. minuti

U 88. minuti Ante Rebić je zatresao mrežu, ali je nakon pregleda VAR-a pogodak poništen zbog zaleđa.

Dobra je to vijest za izbornika Zlatka Dalića nakon što se sumnjalo kako je Rebićeva ozljeda koljena ozbiljnija. No, on će biti spreman za reprezentativne izazove. To se ne može reći za Tina Jedvaja.