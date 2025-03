Real Madrid pronašao pojačanje za obranu, žele hit stopera Premier lige

On bi u ljetnom prijelaznom roku mogao doživjeti još jedan važan trenutak u svojoj mladoj karijeri. Britanski mediji objavili su da se nalazi visoko na popisu pojačanja koje Real Madrid planira dovesti ovog ljeta.

Huijsen je rođen u Amsterdamu, a u dobi od pet godina s roditeljima je preselio u španjolsku Marbellu. U kadetskom uzrastu nosio je nizozemski dres, a prije godinu dana debitirao je u mladoj španjolskoj reprezentaciji (U-21). Trebao je u petak igrati za španjolsku U-21 reprezentaciju protiv Češke, ali nakon ozljede Iniga Martineza izbornik Luis de la Fuente priključio ga je A reprezentaciji.

Prošlog ljeta Huijsen je iz Juventusa prešao u Bournemouth, koji je za njega platio 15 milijuna eura. To se pokazalo odličnim potezom, profitirali su i on i "Trešnjice". Bournemouth je deseti u Premier ligi, tri boda ga dijele od mjesta koje vodi u Konferencijsku ligu sljedeće sezone, a Huijsena ugovor s engleskim klubom veže do lipnja 2030.