Razočarani trener Lokomotive prokomentirao je poništeni gol, isključenje svog igrača i propuštenu priliku da opet šokiraju Dinamo

Silvijo Čabraja imao je za čime žaliti. Prošle je sezone s Lokomotivom bio 'crna mačka' za Dinamo, a zamalo je u tom ritmu nastavio i na početku ove. No, 'lokosi' su u samoj završnici ostali s igračem manje te gol za poraz 3:2 primili u sudačkoj nadoknadi

'To je nogomet. Prošle sezone smo mi zabili u 90., 91. minuti... Teško je sad pametovati... Nakon isključenja smo se povukli, Dinamo je moćna momčad i ima kvalitetu. Tu su nas lomili do pobjedničkog gola, a imali smo šansu vratiti i utakmicu na 3:3', rekao je trener Lokomotive Silvijo Čabraja nakon što je njegova momčad izgubila 3:2 u prvoj utakmici 1. kola SuperSport HNL-a na Maksimiru od Dinama.

Lokomotiva je šokirala Dinamo, povela 2:0...

'Mislim da je publika uživala, vidjela je šest golova, jedan poništen... Dinamo je pojačao i bio je bolji do kraja prvog poluvremena. U drugom dijelu je bilo izjednačeno do isključenja, a onda je Dinamo iskoristio prednost. Poremetio nas je ulazak Drmića, ali smo drugo poluvrijeme bili u egalu, nije Dinamo bio bolji od nas. Čak bih rekao da smo bili bolji do isključenja Marića, to nas je poremetilo. Sezona je otvorena kvalitetnom utakmicom', ustvrdio je Čabraja.