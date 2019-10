Razočarani Max Verstappen nije to mogao prešutjeti: Zašto niste kaznili i Hamiltona?

Max Verstappen je na VN Meksika osvojio pole position pa ga izgubio zbog kazne, da bi nedjeljnu utrku završio na šestoj poziciji

Vozač Red Bulla kažnjen je nakon subotnjih kvalifikacija zbog nepoštivanja žute zastave. U samoj završnici nesreća se dogodila Valtteriju Bottasu, a Verstappen nije želio pustiti gas u brzom krugu, već je popravio svoj rezultat. Suci za to nisu imali milosti pa je morao startati s četvrtog, a ne prvog mjesta.

'Znam da je Seb to napravio, ali jedan srebrni bolid nije i onda on ne dobije kaznu. To je vrlo iritantno, ali tako je kako je. Ja ne mogu odlučivati o pravilima u ime drugih vozača', rekao je Verstappen, a prenosi gp1.hr.



U toj situaciji Hamilton je vozio odmah iza momčadskog kolege i nije se moglo primijetiti da je usporio zbog Bottasove nesreće, ali nije popravio svoje vrijeme u tom sektoru, za razliku od Verstappena.