Razočarani Luka Modrić otvorio dušu i progovorio o oproštaju od reprezentacije

'Teško je nadmašiti onu utakmicu protiv Turske iz 2008. godine, ali ova protiv Italije joj je jako blizu. Sigurno je ovo tužna noć za nas i cijelu naciju', kazao je razočarani kapetan 'vatrenih' te dodao:

'Sigurno ćemo se morati oporaviti od ovoga, ali to je to. Možda je nepravedno, stvarno smo se borili za Hrvatsku od početka utakmice i rezultat je takav kakav je. Bog nogometa nije uvijek dobar, ali možemo biti ponosni na to kako smo predstavljali našu reprezentaciju.'