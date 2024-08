Prvi čovjek Rijeke Damir Mišković otvoreno o smjeni Željka Sopića

''To je dobra i posložena ekipa, ali mislim da smo bolji i trebali bi pobijediti i proći dalje'.

''Navijači su se i u četvrtak pokazali, navijaju od prve do zadnje minute, imamo navijače koji nas vole. Bit će puno naših ljudi u Ljubljani.'.

Zašto je otišao Sopić

Mišković dosad nije govorio o razlozima rastanka sa Željkom Sopićem.

'Struka je odlučila da trebamo napraviti neke promjene. Sopić je divan čovjek i dečko, pošteno je odradio, ali struka se odlučila za promjene i tako smo napravili. Nismo izgledali dobro zadnjih nekoliko utakmica, ali struka je odlučila tako, došli su do mene i to je najbolji put. Bili smo pošteni prema njemu, on je isto pošteno odradio i ne bih ulazio u neke detalje'.'

Sopić je putem medija ipak bio ogorčen zbog naglog otkaza.

'Mediji to uvijek preuveličaju. Damir Mišković 13 godina nikad nikome nije rekao tko mora igrati i tko ne mora. To je odabir trenera, oni sami odabiru'.

Prošle godine Dinamo je Rijeci uzeo Jakirovića dva dana uoči važne utakmice, sada je Mišković sam maknuo trenera dva dana uoči važne utakmice.

'To su dvije različite stvari, svatko okreće priču kako njemu paše. Idemo dalje, u nogometu je sve normalno i sve nenormalno'.

Ivanović i Pašalić imaju svoju cijenu

Bliži se kraj prijelaznog roka, a Mišković je više puta ponovio kako je jasno od čega Rijeka živi. Tko je najbliži odlasku?

'Najbliži će biti onaj za kojeg dobijemo ponudu. Pregovori su i za Pašalića i za Ivanovića, ali ima još tjedan dana do kraja prijelaznog roka'.

Ivanović ima odštetnu klauzulu od četiri milijuna eura.

'Ako Ivanović želi u taj klub da, istina je. Za Pašalića bi šest milijuna eura bilo realno'.