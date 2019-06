Prve su prognoze bile jako loše, ali Hrvatska na Europsko prvenstvo ipak ide u najjačem sastavu

Izbornik hrvatske U-21 nogometne reprezentacije Nenad Gračan može odahnuti. Samo nekoliko dana prije prve utakmice koju naši mladi igraju protiv Rumunjske (18. lipnja) potvrđeno je kako će dva naša ponajbolja igrača biti potpuno spremna za nastup Euru

Posljednja provjera 'malih vatrenih' prije odlaska na U-21 Europsko nogometno prvenstvo zamalo je završila loše za izabranike Nenada Gračana . Istina, pobijedili su Dansku 1:0, no u 42. minuti utakmice svima se zamračilo pred očima.

'Nikola uopće ne osjeća da je bio ozlijeđen, sve radi odlično i to je sjajna vijest', kazao je izbornik Gračan koji je pokušavao nakon šokantne ozljede Šunjića pronaći barem nešto dobroga u cijeloj situaciji.

No, umjesto njega u igru je ušao Nikola Vlašić koji se uspješno oporavio i vratio nakon gotovo mjesec dana pauze. Svako zlo za neko dobro, ali...

'S moje strane gledišta, možda smo mi pritajeni favoriti, ako su tu Francuzi i Englezi. Ali ja stvarno osjećam da ih možemo iznenaditi i parirati im. Na Euru je 12 stvarno jako jakih ekipa...'

I onda je, kad se činilo kako će ozljeda Ivana Šunjića poremetiti planove i atmosferu u reprezentaciji, stigla još jedna sjajna vijest.

'Da, udarac je bio neugodan, Šunjić je iskrenuo gležanj koji ga muči već neko vrijeme...', započeo je izbornik Gračan te dodao:

'Ali mislim da će biti sve OK. Poznajući Šunjića i njegovu volju, sve će to on nadvladati i spreman će dočekati EURO. Iskreno, više ćemo znati za dan ili dva, ali ne želim razmišljati drugačije. Vjerujem da će sa Šunjićem sve biti u redu.'

Na kraju je ista potvrda stigla i od samog Ivana Šunjića.

'Sve će biti OK, bit ću potpuno spreman za Europsko prvenstvo! Sutra se vraćam iz Zagreba u Medulin. Tu ozljedu gležnja vučem još od one utakmice u Osijeku kad smo izgubili. Kad ga dovedem u optimalno stanje, stigne neki udarac. Ali glavno je da će sve biti u najboljem redu', potvrdio je Šunjić za Sportske novosti.