Protiv Mađara ipak na Poljudu? Splitski gradski vijećnici žele hrvatsku reprezentaciju u Splitu, ali traže ispriku HNS-a

Splitsko Gradsko vijeće poručilo je u srijedu da želi dolazak hrvatske nogometne reprezentacije u Split, ali je zatražilo ispriku Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) zbog dugogodišnjeg neprimjerenog i neprihvatljivog odnosa prema Splitu i Hajduku

Vijećnici su u svojoj zajedničkoj izjavi istaknuli kako žele da se u Splitu odigra službena kvalifikacijska utakmica protiv reprezentacije Mađarske, no istovremeno traže korjenite promjene dosadašnjeg odnosa HNS- a prema Splitu i Hajduku, koji se, smatraju, 'najbolje ogleda u činjenici da je reprezentacija u Splitu posljednjih 20 godina gostovala dva puta i to jednom bez publike'.

'Hajduk je možda naivno postupio u razgovorima s HNS-om, ali je postupio pošteno i otvoreno. I to nakon puno godina izostanka bilo kakvih razgovora. Jasno su iznijeli što ih smeta i što žele mijenjati', kazao je Opara i napomenuo kako srebrni reprezentativci nakon osvajanja srebra na SP-u u Rusiji prošle godine, u trenucima najveće radosti u životu, nisu željeli te ljude iz HNS-a ni u avionu, ni u autobusu, ni na pozornicama diljem Lijepe naše.

'Za ove dvije godine mandata donio sam više odluka, manje dobrih, više dobrih, mnoge su bile i podložne promjenama i propitkivanjima, ali dvije teme nikada nisam propitkivao, niti ću. Bit ću dosljedan do kraja. Ono što je dobro za Hajduk dobro je za Grad Split i obratno. Drugo, neću nikada dozvoliti da se politika miješa u upravljanje Hajduka, neovisno o tome je li Hajduk peti, prvi, pobjednik ili u poteškoćama, neovisno o afektima. Dokle god nema financijskih dubioza koje bi tražile da se Grad uključi u njihovo rješavanje, moj stav se neće mijenjati. Nositelj nogometne izvrsnosti i priče u ovom gradu je Hajduk. Mi smo tu da im pružimo ili ne pružimo podršku kada od nas zatraže.'

'Moj sin će ove godine navršiti devet godina i nikada nije gledao reprezentaciju u životu. Netko mu je to uskratio i zbog toga sam jako tužan. Utakmice reprezentacije su prijeko potrebni događaji kada po strani staju sve naše razlike i zajedno bodrimo naše reprezentativce koji su nam kao maloj zemlji donijeli toliko uspjeha. Naš stadion je vremešan, ali još uvijek uvjerljivo najljepši i najfunkcionalniji stadion za velike utakmice u Hrvatskoj. Nažalost, godinama naša reprezentacija nije igrala na njemu pod raznim opravdanjima, a čak su ga jedno vrijeme proglašavali ukletim', sipao je Opara te nastavio u istom tonu:

'To je bila jasna poruka kao i višegodišnji zahtjevi Hajduka koji je pokazao svoju otvorenost, a HNS je sve sveo na pitanje tko je za, a tko protiv reprezentacije u Splitu. Da postavite pitanje bilo kome u Splitu ili u Dalmaciji žele li utakmicu u Splitu, naravno da ogromna većina. Domoljubu nije cilj da se oko reprezentacije lome koplja. Zato je smiješno kada se ide spekulirati oko domoljublja Hajdukovih navijača. Samim time što ovdje moramo raspravljati o toj temi smo uspjeli. Dobili su čelnici HNS-a poziv od Hajduka i vas da se nađu i to dogovore, naravno, ako je to cilj', rekao je Opara te zaključio:

'Veselim se kao i vi danu kada će reprezentacija igrati na Poljudu, na najljepšem stadionu, pred najboljom publikom. Zato je potrebno jako malo. Neka se nađu, neka se dogovore i imat će našu potporu. Tako je malo potrebno...'

Inače, Hrvatski nogometni savez ne treba dopuštenje Hajduka za organizaciju utakmice, ali im treba 'zeleno svjetlo' Grada.