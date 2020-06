Procurio popis otpisanih u Liverpoolu; sada je napokon sasvim jasno što Jürgen Klopp planira s Dejanom Lovrenom

Već su šestorica na listi za prodaju, a to su Shaqiri, Origi, Lovren, Grujić, Harry Wilson i Lallana, tvdri španjolski As

Liverpool će doživjeti velike promjene iduće sezone, a njemački trener Jürgen Klopp već je krenuo raditi popis onih s kojima neće nastaviti suradnju. Španjolski As piše kako Klopp želi dovesti neka pojačanja, no prije toga je odlučan u namjeri da proda neke od igrača i tako napravi mjesta i u ekipi i u budžetu. Među otpisanima je, tvrde Španjolci, i naš Dejan Lovren.

'Već su šestorica na listi za prodaju, a to su Shaqiri, Origi, Lovren, Grujić, Harry Wilson i Lallana. Naby Keita će dobiti novu priliku. On ih je prije dvije godine koštao skoro 60 milijuna eura, ali je podbacio. Klopp mu sada želi dati još jednu šansu', piše As.

Španjolci pišu kako Liverpool želi nastaviti graditi na dobrim rezultatima u zadnje vrijeme. Nakon što su osvojili Ligu prvaka, sada su na pragu naslova prvaka Engleske, a žele biti konkurentni na svim frontama i iduće sezone. Posebno planiraju pojačati sredinu teren, a otkrivena su i neka imena koja bi im se mogla priključiti.