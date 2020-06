Dejan Lovren najavio pohod na naslov prvaka Engleske, a otkrio je i kako se nosio sa samoizolacijom, te kako izgledaju treninzi tijekom pandemije

Dejan Lovren je za službenu stranicu kluba otkrio kako mu je bilo u izolaciji i najavio pohod na titulu prvaka koju Liverpool čeka dugih 30 godina

'Da budem iskren, i prije no što smo doznali kada se nastavlja prvenstvo naš je cilj bio završiti sezonu. Cijelo vrijeme smo trenirali. Znali smo što nam je cilj. Moramo pobijediti još dvije utakmice i nakon toga možemo da smo prvaci, ali naš je glavni zadatak pobijediti u svim utakmicama do kraja', rekao je za službenu stranicu kluba hrvatski reprezentativac u redovima Liverpoola Dejan Lovren .

Branič Liverpoola je otkrio i da mu je teško pala izolacija.

'Zadnja dva tjedna prije no što smo počeli sa zajedničkim treninzima mi je bilo teško jer nismo znali hoće li se nastaviti prvenstvo i hoćemo li opet biti skupa. Jako mi je puno pitanja prolazilo glavom poput onoga hoće li sve opet biti normalno. Veliki je to izazov za sve i trebalo je pokazati da se svatko brine o sebi i o ekipi. Napravili smo sjajan posao i vratili se u dobroj formi. Radili smo testiranja i mislim da to puno govori o ekipi. Svi su poštivali plan i program koji smo dobili, a to je jako važno za ovu momčad', rekao je Lovren pa dodao:

'Pokazali smo zajedništvo i još je puno toga ispred nas. U automobilima držimo kopačke, ručnike, lopte i opremu. Auti su nam poput male dvorane, ali tako je, kako je. Moramo to prihvatiti. Igramo nogomet. Stalo nam je do igre i pobjeđivanja', zaključio je hrvatski reprezentativac.