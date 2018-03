Prijetnja koju Federer i Nadal nisu očekivali: Ovaj čovjek je sve bliže teniskom tronu!

Juan Martin Del Potro s lakoćom se obračunao s Filipom Krajinovićem ovog utorka i ušao u četvrtfinale Miamija, a ako osvoji i ovaj veliki turnir nakon Indian Wellsa i Acapulca, postat će glavna prijetnja Rogeru Federeru i Rafaelu Nadalu u borbi za prvo mjesto ATP ljestvice...

Osvajač US Opena iz 2009. godine imao je u karijeri mnogo problema s ozljedom zgloba, no uspio je ostati zdrav zadnjih par sezona, a hrvatski ljubitelji tenisa zapamtili su ga iz finala Davis Cupa 2016. godine, kada je sredio Ivu Karlovića i Marina Čilića u zagrebačkoj Areni te tako poveo svoju reprezentaciju do povijesnog prvog trijumfa u ovom natjecanju.

No, čini se da je Juan Martin trenutno u još boljoj formi, jer prvo je osvojio prestižni turnir u Acapulcu pa zatim u finalu Indian Wellsa sredio Federera za novu veliku titulu i sada prijeti u Miamiju osvajanjem trećeg bogatog turnira u nizu.

Lakom pobjedom 6-4, 6-2 protiv Filipa Krajinovića Del Potro se u utorak probio u četvrtfinale i definitivno je favorit među preostalim tenisačima, nakon ispadanja Federera, Đokovića i Čilića.