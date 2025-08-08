Pogledajte koreografiju BBB-a u čast 'Oluje'

Za razliku od uobičajene prakse da, kad momčadi izlaze na travnjak Maksimira, svira Dinamova himna, Dinamo i Vukovar su na susret izašli iz tunela uz taktove legendarne pjesme 'Moja domovina'.

Dok su se igrači pozdravljali na travnjaku, BBB-i su izvjesili veliki transparent na kojem tenk hrvatske vojske ulazi u Knin, a iznad njega je bio stih Marka Perkovića Thompsona 'Iste snove mi smo sanjali, iste zore mi smo budili'.