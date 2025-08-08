obljetnica oluje

Pogledajte koreografiju BBB-a u čast 'Oluje'

S. M.

08.08.2025 u 21:10

Koreografija BBB-a
Koreografija BBB-a Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel
Bionic
Reading

Dinamovi navijači su uoči utakmice Dinama i Vukovara 1991 u 2. kolu SHNL-a na sjevernoj tribini Maksimira razvili veliku koreografiju.

Za razliku od uobičajene prakse da, kad momčadi izlaze na travnjak Maksimira, svira Dinamova himna, Dinamo i Vukovar su na susret izašli iz tunela uz taktove legendarne pjesme 'Moja domovina'.

Dok su se igrači pozdravljali na travnjaku, BBB-i su izvjesili veliki transparent na kojem tenk hrvatske vojske ulazi u Knin, a iznad njega je bio stih Marka Perkovića Thompsona 'Iste snove mi smo sanjali, iste zore mi smo budili'.

Dinamo - Vukovar (koreografija BBB-a) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel
Dinamo - Vukovar (koreografija BBB-a, drugi video) Izvor: Licencirane fotografije / Autor: MAXSport/Croatel

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
shnl

shnl

Dinamo u drugom poluvremenu slomio Vukovar. Pogledajte golove i sve šanse

  • 88'

    Poništen je žuti karton i Tadić je dobio izravni crveni karton zbog prekršaja na Hoxhi. Nagazio mu je na nogu.

  • 82'

    Prilika za Dinamo! Hoxha je odlično pucao iskosa s lijeve strane, ali sjajni Bulat i to brani.

  • 77'

    GOOOOOOOL! Hoxha je provozao desnog beka Vukovara i poslao sjajnu loptu u peterac, a tamo je pouzdani Sandro Kulenović rutinski zabio za 3:0.

DINAMO
3:0
VUKOVAR 1991
ZABIO ZA 2:0

ZABIO ZA 2:0

Pogledajte Beljin prvijenac u dresu Dinama
GRUB PREKRŠAJ

GRUB PREKRŠAJ

Je li Dinamo oštećen u ovoj situaciji?

najpopularnije

Još vijesti