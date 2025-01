Prijetila je opasnost da će Hrvatska bojkotirati završni turnir zbog ratnog zločinca; evo kako je problem riješen

Ovom pobjedom, Hrvatska je izborila plasman na završni turnir Svjetskog kupa koji će se odigrati u Crnoj Gori, od 11. do 13 travnja. Naime, u Crnu Goru će najboljih 6 momčadi s ovog turnira.

Tu je moglo doći do problema, no on je ipak izbjegnut. Spominjalo se kako bi Hrvatska bojkotirala završni turnir jer je FINA dodijelila domaćinstvo Kotoru, odnosno bazenu koji nosi ime Zoran Gopčević Džimi. Gopčević je bio jedan od najboljih crnogorskih vaterpolista svih vremena, ali i ratni zločinac koji je tijekom rata kao čuvar zloglasnog logora Morinj počinio nuz zločina nad hrvatskim civilima.

Hrvatska je zbog toga ljetos slala prosvjednu notu Crnoj Gori pa u prosincu blokirala zatvaranje poglavlja pregovora s Europskom unijom, a hrvatski klubovi odbili igrati na bazenu spornoga imena pa je postojala mogućnost da dođe i do bojkota završnog turnira, ali je FINA naknadno dala i domaćinstvo i Budvi pa će Hrvatska tamo igrati svoje utakmice.