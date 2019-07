Prekriženi vozač odjednom postao hit u Formuli 1: Smiješi mu se jedan od najbržih bolida...

Osvojenim mjestom na pobjedničkom postolju u Hockenheimu, Danil Kvjat poslao je jasnu poruku svojem poslodavcu i tako se pribiližio povratku za volan udarne momčadi Red Bulla, iz koje je udaljen na neslavan način 2016. godine...

Te je sezone osvojio više bodova od uglednog kolege Daniela Ricciarda, no već sljedeće je sve krenulo nizbrdo. Nekoliko nespretnih poteza i zabijanje u Sebastiana Vettela u Sočiju dovelo je do toga da usred sezone bude degradiran i vraćen u Toro Rosso, dok je njegovo mjesto naslijedio Max Verstappen.

Kvjat je loše podnio taj potez šefova i sljedeću sezonu i pol prilično je loše vozio, zbog čega je izgubio mjesto u Formuli 1.

Vjerovalo se da je to i kraj njegove karijere u elitnom automobilističkom natjecanju te da će morati potražiti dugoročni angažman drugdje, poput njegovih prethodnih Buemija i Alguersuarija, no dogodilo se veliko iznenađenje. Red Bull je ostao bez talenata među svojim omladincima pa je vratio Rusa u Toro Rosso ove sezone, a on na stazi djeluje preporođeno.