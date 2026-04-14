Predsjednik prvaka Italije želi drastične promjene u nogometu: Super prvenstvo, utakmica po 50 minuta, bez kartona...

U razgovoru za The Athletic otkrio je ideju o stvaranju 'super prvenstva' od 21 kluba, među kojima bi bio i Real Madrid, a koje bi zamijenilo postojeće nacionalne lige.

'Ne Superliga, nego super prvenstvo'

De Laurentiis smatra da bi se najbolji klubovi iz pet najjačih europskih liga trebali okupiti u jedinstvenom natjecanju.

'Uzmimo najbolje klubove iz Italije, Španjolske, Francuske, Njemačke i Engleske. Ne bi to trebala biti Superliga, nego super prvenstvo. To je pravi put. Ideja je okupiti najvažnije klubove i stvoriti doista spektakularno natjecanje', poručio je.

Prema njegovoj viziji, Francuska bi dala tri kluba, Njemačka četiri, Italija pet - Juventus, Inter, Milan, Napoli i Roma - Engleska pet, a Španjolska četiri.

Kritizira broj utakmica i male klubove

Talijanski čelnik smatra da je nogomet postao prezasićen utakmicama, što negativno utječe na kvalitetu.

'Trebali bismo smanjiti ligu s 20 na 16 klubova. Ima previše nogometa i to smanjuje kvalitetu za medije, navijače i igrače koji igraju 60 do 70 utakmica po sezoni', rekao je.

Posebno je kritizirao manje klubove: 'Ne bi trebalo biti klubova iz malih sredina s 50.000 stanovnika. Kada takve momčadi igraju na televiziji, gledanost je tek tri do četiri tisuće ljudi.'

Radikalne promjene pravila

De Laurentiis ide i korak dalje te predlaže konkretne promjene pravila igre.

'Smanjio bih poluvremena s 45 na 25 minuta. Utakmica bi trajala 50 minuta s efektivnim vremenom igre. Ne bih dopuštao simuliranje ozljeda - ako igrač to radi, ide van s terena. Ukinuo bih žute i crvene kartone i uveo privremena isključenja', objasnio je.

Dodao je i da bi se pravilo zaleđa trebalo značajno izmijeniti: 'Moramo povećati broj golova i učiniti igru atraktivnijom. Ne može se poništiti pogodak zbog nekoliko milimetara.'

Kontakt s Realom, ali bez dogovora

Otkrio je i da je tijekom projekta Superlige bio u kontaktu s Florentinom Perezom, no nije došlo do dogovora jer mu se nije svidio model pozivnica za sudionike natjecanja.

Njegove ideje zasigurno će izazvati brojne reakcije, ali jedno je jasno - prijedlog ovakvog natjecanja otvorio je novu raspravu o budućnosti europskog nogometa.