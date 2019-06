Predator u naletu želi skalp legende UFC-a; dotakao se i nepravde prema Miočiću te prognozirao njegov meč

Francis Ngannou će krajem mjeseca ukrstiti rukavice s Juniorom dos Santosom. Nakon impresivnih nastupa protiv Curtisa Blaydesa i Caina Velasqueza, Ngannou će protiv Brazilca tražiti treću pobjedu u nizu koja bi mu lako mogla osigurati novu borbu za pojas prvaka UFC-ove teške kategorije

A o tome s kim bi se Kamerunac potencijalno mogao boriti za titulu odlučit će Daniel Cormier i Stipe Miočić 17. kolovoza kada se na UFC 241 priredbi u Anaheimu po drugi put bore za naslov prvaka. Cormier je u srpnju prošle godine nokautirao Miočića u prvoj rundi i preuzeo mu pojas kojeg je američko- hrvatski borac u meču ranije obranio po rekordni treći put i to upravo protiv Ngannoua.

Gostujući na UFC Unfiltered emisiji Ngannou je izjavio kako nije siguran tko će slaviti u revanšu, ali smatra da je Miočić ovog puta više motiviran što bi moglo biti presudno.

'Teško je prognozirati revanš', rekao je Ngannou, a prenosi Fight Site.

'Ako gledate prvu borbu, s lakoćom možete reći kako će Cormier pobijediti. Ali opet, znamo da je Miočić izuzetno čvrst. I ako borba ode na pet rundi, on to može izvesti. Tko će pobijediti? Ne znam, možda onaj koji je više gladan pobjede. A mislim da je u ovom trenutku to Miočić. Ne znam.'