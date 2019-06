Vijest koja je na noge digla borilački svijet; Fedor Emelianenko opet u ringu

Jedna od najvećih vijesti u borilačkom svijetu danas je definitivno bila ona kako će legendarni Fedor Emelianenko nastaviti svoju borilačku karijeru. Rus je s Bellatorom potpisao novi ugovor na više borbi

'Potpisali smo ugovor na više borbi i ovo će biti Fedorova oproštajna turneja. Želimo ga dovesti u zemlje i gradove gdje ga dugo vremena nisu vidjeli, ili čak mjesta gdje ga fanovi uopće nisu imali priliku gledati. Svidjet će vam se kada otkrijemo sve detalje', rekao je Coker nakon što je na održanom Bellatoru 222 u New Yorku potvrđeno kako Fedor ipak ne odlazi u borilačku mirovinu.

Što se potencijalnih protivnika s kojim bi Emelianenko mogao ukrstiti rukavice u ovom završnom poglavlju karijere tiče, Coker na umu ima borbe s Fedorovim kolegama iz dana japanske Pride organizacije poput Quintona Jacksona i novopečenog člana Bellatora Josha Barnetta

'To je svakako jedno od imena o kojima smo razgovarali s Fedorom', rekao je Coker za Barnetta, a prenosi Fight Site.

'On nema ništa protiv. No tu postoji problem s usklađivanjem kalendara. Nisam siguran hoće li to biti baš prvi meč, ali mislim da imamo sjajan popis boraca s kojima se može boriti.'