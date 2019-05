PPD Zagreb iz redova najvećeg suparnika uzeo hrvatskog reprezentativca

Uprava rukometnog kluba Prvo plinarsko društvo Zagreb potpisala je trogodišnji ugovor s hrvatskim rukometnim reprezentativcem Marinom Šipićem

Jedan od najperspektivnijih mladih kružnih napadača na svijetu u redova hrvatskog prvaka stići će iz našičkog Nexea, a na poziciji pivota imat će konkurenciju u Kristijanu Bećiriju i Darku Stojniču koji također na ljeto dolaze u PPD Zagreb.

'Presretan sam da sam napravio korak više u svojoj karijeri i da dolazim u PPD Zagreb. Uvijek me vesele novi izazovi, a mogućnost igranja Lige prvaka najveći je mogući za svakog igrača pa tako i za mene. Za minutažu ću se boriti s Bećirijem i Stojničem i mislim da je to dobro za klub jer su momci sjajni pivoti. Stojnića znam jer smo generacija, a on je nastupao za Sloveniju pa smo se susretali tijekom godina. Bećirija, pak, znam iz hrvatske reprezentacije. Obojica su poznati kao veliki borci i sigurno ćemo jedan drugoga tjerati da idemo iznad svog maksimuma što je u konačnici odlično za klub. Trener Tamše je poznat po radu s mladim igračima i iskreno se veselim prilici da radim s njim i učim od njega. Mislim da će to biti sjajna suradnja', rekao je po potpisivanju trogodišnjeg ugovora Marin Šipić, a prenosi službena stranica kluba.