Poznat sudac finala SP-a? 'Bude li on sudio, za mene će to biti šok. Mnogi će biti bijesni'

Mariani je jedan od najcjenjenijih europskih sudaca i na ovom je Svjetskom prvenstvu već vodio utakmice Saudijske Arabije i Urugvaja, Kolumbije i DR Konga te Brazilove pobjede protiv Japana u šesnaestini finala. Talijan je ranije sudio i finale Konferencijske lige između Crystal Palacea i Rayo Vallecana, kao i finale Svjetskog prvenstva do 20 godina, u kojem je Maroko pobijedio Argentinu.

'Čujem da bi to ponovno mogao biti talijanski sudac', rekao je Clattenburg u podcastu Whistleblowers, a prenosi Football Italia.

Prema informacijama koje je u podcastu Daily Maila iznio bivši elitni engleski sudac Mark Clattenburg , glavni kandidat za najveću utakmicu svjetskog nogometa je Talijan Maurizio Mariani . No Clattenburg smatra da bi takav izbor mogao izazvati ozbiljne reakcije.

'To bi razljutilo puno ljudi'

Clattenburg ne osporava Marianijevu kvalitetu, ali smatra da bi FIFA morala paziti i na širi dojam. Njegov argument je da su talijanski suci već često dobivali najveću utakmicu turnira te da bi novi izbor Talijana otvorio pitanje ravnoteže među sudačkim elitama.

'FIFA mora držati sve zadovoljnima, svih šest konfederacija. Ako pogledate, 2010. sudac finala bio je Englez, 2014. Talijan, 2018. Argentinac, a 2022. Poljak. Ako opet idemo na Talijana, govorimo li time da nema drugih sudaca osim Talijana?', poručio je Clattenburg.

Zatim je dodao rečenicu koja je odjeknula:

'Ako ove godine talijanski sudac ponovno dobije priliku, pogotovo imajući na umu sve što se događalo s FIFA-om na ovom turniru, to bi za mene bio veliki šok.'

Clattenburg je bio još izravniji:

'To bi razljutilo puno ljudi ako bismo imali još jednog talijanskog suca. Ne kažem da Talijan to ne zaslužuje, ali postoji jako puno talentiranih sudaca koji bi mogli suditi tu utakmicu.'

Jednu stvar je ipak pogrešno rekao

U svojoj analizi Clattenburg je pokušao povezati talijanski utjecaj u sudačkom svijetu s FIFA-inim vrhom, ali pritom je napravio važnu pogrešku. Rekao je da je Gianni Infantino Talijan, no predsjednik FIFA-e je Švicarac, iako su mu roditelji talijanskog podrijetla.

Ipak, njegova šira poanta jasna je: Talijani imaju golemi utjecaj u sudačkom svijetu. Pierluigi Collina je predsjednik FIFA-ine sudačke komisije, dok je Roberto Rosetti na čelu UEFA-ine sudačke strukture. Upravo zato bi eventualni Marianijev izbor, u ovako naelektriziranoj atmosferi turnira, bio pod posebnim povećalom.

Postoji i praktičan razlog zašto je Mariani logičan kandidat. Suci u završnici ne mogu dolaziti iz zemalja koje su još u igri za naslov. Italija se nije ni plasirala na SP, pa talijanski sudac nema reprezentativni sukob interesa u završnici turnira.

No upravo je u tome paradoks. Ono što je tehnički logično, politički i komunikacijski može postati eksplozivno.

Finale pod pritiskom prije nego što je delegirano

Ovo Svjetsko prvenstvo već je obilježeno velikim sudačkim kontroverzama i optužbama o nedosljednosti VAR-a. Zato će izbor suca za finale biti važniji nego ikad. FIFA će morati odabrati čovjeka kojem vjeruje, ali i odluku koju može obraniti pred nogometnim svijetom.

Mariani možda ima iskustvo, ugled i profil za takvu utakmicu. No Clattenburg upozorava da nakon svega što se događalo na turniru nije dovoljno samo pitati tko je najbolji sudac. Pitanje je i tko će izazvati najmanje sumnje.

A u završnici Svjetskog prvenstva, u kojoj je svaka odluka pod mikroskopom, to može biti jednako važno kao i sama kvaliteta suđenja.