Poziv na oprez: Benficinim navijačima u pomoć dolaze najžešći suparnici Bad Blue Boysa

Nogometaši Dinama izborili su osminu finala Europske lige, a tamo će snage odmjeriti s igračima lisabonske Benfice. Prvi dvoboj je na rasporedu 7. ožujka i igrat će se u Zagrebu, dok je uzvrat 14. ožujka u Lisabonu

No, to ne znači da se ne radi o izuzeno opasnoj momčadi, punoj kvalitetnih pojedinaca. Koliko je Benfica moćna svjedoči i nedavna pobjeda 10:0 protiv Nacionala u domaćem prvenstvu te samo bod zaostatka za vodećim Portom na vrhu ljestvice.

Benfica je klub bogate povijesti, s čak 36 naslova prvaka Portugala, kao i dva osvojena naslova prvaka Europe. Ove sezone izborila je kroz kvalifikacije mjesto u Ligi prvaka, no u grupi s Bayernom, Ajaxom i AEK-om našeg Marka Livaje morala se zadovoljiti trećim mjestom i nastavkom natjecanja u drugom po ugledu europskom kupu.

No, ono što bi moglo biti jednako uzbudljivo u ovim okršajima jest i sudar navijača. Jer poznato je da su navijači Benfice u sjajnim odnosnima s navijačima Hajduka, odnosno Torcidom .

I sada dolazi na noge zagrebačkom Dinamu, koji je svoj put do ove faze natjecanja gradio kroz skupine Europske lige. No, bio je uvjelrjiv i s toga nije ni čudo da se i Luisao, legenda Benfice, sada direktor ovog kluba , pribojava ovih ogleda.

Do osmine finala Europske lige ovaj portugalski klub probio se pokraj Galatasarayja, trijumfom u Turskoj 2:1 pa remijem bez golova u uzvratu.

Njihvo prijateljstvo datira još od 1994. godine, a povezao ih je tragični događaj koji se zbio 18. rujna te godine, nakon utakmice Hajduka i Benfice u Ligi prvaka. Troje navijača portugalske momčadi Jorge 'Gullit' Mauricio, Laurentino 'Tino' Soares i Ana Rita Fernandes koji su bili pripadnici No Name Boysa i vraćajući iz Splita izgubili su živote u nesreći u Pirinejima.

Pripadnici Torcide odali su im počast tako što su istim putem krenuli na uzvrat u Lisabon. Na starom Luzu dočekani su ovacijama kada su polagali cvijeće za preminule navijače Benfice, a na stadionu je u tom trenutku osvanula ogromna poruka 'Freedom for Croatia' (Sloboda za Hrvatsku) koju su razvukli pripadnici njihove navijačke skupine, No Name Boysa.

I od tada se razvilo veliko prijateljstvo, koje je vidljivo i po zajedničkim transparentima.

S toga je odmah nakon ždrijeba krenula prepiska po društvenim mrežama i potvrda od strane brojnih Hajdukovih navijača koji misle doći u Zagreb kako bi podržali Benficu. Bez obzira što će s druge strane biti hrvatski klub. No, tko ne razumije navijačku strast, neće shvatiti ni ovakav izbor.

Samo da se iz bodrenja ne izrodi nešto drugo.

Iako će i u Dinamu, vjerujemo, napraviti sve da se tako nešto ne dogodi, te će ulaznice prodavati samo navijačima s portuglaskim dokumentima.