Hrabri Varaždinci uzeli bod Rijeci, a junak Toplakove momčadi bio je golman Nevistić

Po velikoj vrućini, te nadamo se zadnji put pred praznim tribinama, Varaždin je dočekao Rijeku i osvojio itekako važan bod (0:0) u borbi za bijeg s dna tablice.

Nakon tri prvenstvene pobjede i jedne u Kupu, ali i velike bodovne razlike u korist Rijeke, malo tko je očekivao da bi Varaždin iz ove utakmice mogao otići s bogatijim bodovnim kontom.

No, na kraju se to ipak dogodilo, posve zasluženo, jer golman Ivan Nevistić imao je sjajnih intervencija. A da je bilo više sreće i preciznosti, možda su domaćini mogli i do sva tri boda.

Baš kao što se i očekivalo, Rijeka je u dvoboj ušla kao apsolutni favorit, pa smo u prvom dijelu gledali potpunu dominaciju Rožmanove momčadi, a igralo se uglavnom na polovini terena koji je pripadao Varaždinu.

Gosti su najbolju prigodu provg dijela imali u 32. minuti kada je Gorgon proigrao Sterlinga Yatekea, ali ovaj je sa 5, 6 metara pucao preko gola.