Potvrđen najveći meč dosadašnje karijere Filipa Hrgovića; napokon prava prilika za hrvatskog boksača

Nema više nagađanja - Filipa Hrgovića (12-0) čeka najveći meč njegove dosadašnje karijere! 'El Animal' svoju će već 13. profesionalnu pobjedu hvatati preko Michaela 'The Bounty' Huntera (19-1-1), jednog od najboljih teškaša svijeta, a uspješnijem u njihovom susretu pripast će pozicija obveznog IBF-ovog izazivača

To bi, barem na papiru, trebalo značiti da pobjeda vodi do meča za naslov svjetskog prvaka! Istog onog koji se trenutno nalazi u rukama Anthonyja Joshue jer britanska zvijezda, podsjetimo, uz WBA, WBO te IBO pojaseve, drži upravo i IBF-ovu titulu.

'The Bounty' inače ima i pobjedu nad Martinom Bakoleom, borcem s kojim se neko vrijeme povezivalo upravo Hrgovića, a jedini poraz u karijeri doživio je u susretu s ponajboljim boksačem današnjice - Oleksandrom Usykom.

'Veći sam ja izazov za njega, nego on za mene. On se još nije borio s nekim mog kalibra i to je činjenica. Napuhali su ga i mislim da je ovo još prerano za njega. Bilo bi mu bolje da se bori s Martinom Bakoleom, s nekim koga sam ja već pobijedio, ali htio je mene. Nikakav pritisak nije na meni. Pripazi što želiš. Dobit će sve što mu mogu ponuditi. On je sad na mom putu i tko god pobijedi njegov će se život zauvijek promijeniti', još je prije nekoliko dana za Boxing Scene izjavio Hunter prisjetivši se usput toga da je Hrgović još u studenom prošle godine zatražio ovaj meč.