Potres u hrvatskom tenisu! Izbornik Zovko pred smjenom, naslijedit će ga Ivan Dodig

Predsjednik HTS-a Zdravko Marić za ponedjeljak 11. kolovoza u 12 sati sazvao je sjednicu Upravnog odbora Saveza s jednom jedinom točkom dnevnog reda: prijedlog razrješenja aktualnog izbornika Velimira Zovka i imenovanje Ivana Dodiga za novog izbornika hrvatske muške reprezentacije!

Ova priča zakotrljala se još prije desetak dana i pokušala se držati podalje od očiju javnosti, no sada je postalo jasno da Marić čvrsto stoji iza svoje inicijative, bez obzira na rezerviranost dijela struke, javljaju Sportske novosti.



Naime, iako je Stručni odbor HTS-a prošlog tjedna održao online sjednicu, nije dao punu podršku prijedlogu predsjednika, no Marić je svejedno odlučio gurati dalje i prijedlog poslati pred Upravni odbor – jedino tijelo koje po Statutu ima ovlasti za smjenu i imenovanje izbornika.

Ako Upravni odbor u ponedjeljak prihvati Marićev prijedlog, Ivan Dodig (40), još uvijek aktivan igrač i trostruki Grand Slam pobjednik u konkurenciji parova, postat će novi izbornik reprezentacije. Njegov prvi ispit bit će dvoboj protiv Francuske u sklopu Davis Cupa, zakazan za 12. i 13. rujna u Osijeku.



Dodig bi već sljedećeg tjedna trebao objaviti popis igrača za taj susret, što će dodatno podići zanimanje javnosti, osobito s obzirom na moguće promjene u sastavu.

Razlog Zovkove smjene zasad nije službeno poznat. Tijekom svojeg nešto više od godinu i pol dugog mandata, Zovko je vodio reprezentaciju u tri susreta, uz omjer pobjeda i poraza 2:1. Niti jednom nije imao na raspolaganju najjači sastav – izostajali su Marin Čilić, Borna Ćorić, Nikola Mektić, pa i sam Ivan Dodig. Unatoč tim okolnostima, Zovko je dao šansu mlađim igračima, među kojima su u reprezentaciju ušli Mili Poljičak i Matej Dodig, koji su pod njegovim vodstvom debitirali u Davis Cupu.

U dosadašnjoj povijesti HTS-a bilo je brojnih kontroverzi i iznenadnih promjena izbornika, no nikada se nije dogodilo da se novi kandidat imenuje dok prethodni još uvijek formalno obnaša dužnost. Ova odluka, ukoliko bude potvrđena, bit će presedan u više od tri desetljeća hrvatskog tenisa.

