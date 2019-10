Policija privela napadača na trenera Ivane Habazin; što će sada reći slavna američka boksačica?

Trebao je to biti meč života i najveća prilika u profesionalnoj boksačkoj karijeri za našu najbolju boksačicu. No, sve se za Ivanu Habazin na službenom vaganju pretvorilo u pravu noćnu moru kada je njezin trener Ali Bashir divljački napadnut, hospitaliziran i operiran.

Zbog svega toga, ali i podmetanja koja su se događala i prije meča, Ivana Habazin jednostavno je morala otkazati meč za WBO i WBC titule!

I kako kaže, nije bilo tog novca, iako su joj ga nududili, da se meč održi.

World Boxing Council (WBC) se vrlo brzo obratio javnosti nakon nezapamćenog incidenta u boksu, koji se dogodio u američkom Flintu, inače rodnom gradu Ivanine nesuđene protivnice Claresse Shields. Kaos je nastao kada su se, kako piše ugledni BoxingScrene, poriječkali Bashir i sestra Claresse Shields.

'Samo želim reći da je moj trener James Ali Bashir dobro. Kirurški zahvat koji je odrađen je prošao dobro a i trener je dobro. Za nekoliko mjeseci imat će još jednu operaciju jer moraju napraviti korekciju. No to je to. Uskoro se vraćam kući. Hvala svima na podršci', poručila je Ivana Habazin putem svoje Facebook stranice.

I dok se do večernjih sati sumnjalo, policija grada Flinta, odnosno njezin načelnik Timothy Johnson potvrdio je za ABC12 News da osoba koju sumnjiče za napad na Jamesa Alija Bashira privedena i u zatvoru čeka na suđenje. Johnson nije imenovao osumnjičenika, ali izvori bliski istoj televiziji ističu da je to uistinu brate slavne boksačice Artis Mack.