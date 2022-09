[VIDEO] Pogodak kojim su Mađari šokirali Nijemce, viđa se jednom u sto godina; Englezi ispali iz najjače skupine, a BiH ušla

Ovog su petka igra dvije utakmice 4. skupine A Lige nacija, a kolo prije kraja posve je jasno da Englezi ispadaju iz A u B razred ovog natjecanja.

Nogometaši Mađarske nastavili su u skupini 3 elitnog razreda Lige nacija te su ovaj put pobijedili Njemačku u Leipzigu 1:0.

Sjajan pogodak odluke postigao je u 17. minuti Adam Szalai. Nakon kornera, na prvoj vratnici, Szalai se sjajno snašao te u skoku petom poslao loptu u domaću mrežu. Taj gol pogledajte OVDJE. Sve do kraja to je ostao jedini pogodak na susretu, s tim da su Nijemci opasno pritiskali, pogotovo u drugom poluvremenu. No, mogli su isto tako Mađari i uz uvjerljivije slavlje napustiti Leipzig, ali su odlične šanse propuštali Adam i Kleinheisler.