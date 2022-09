Ovako iskreno priznanje Danija Alvesa iznenadit će mnoge; otkrio je što misli o Cristianu Ronaldu, ali i Lionelu Messiju

Dio velike i trofejne Barcelonine momčadi, danas 39-godišnji Dani Alves, otkrio je neke detalje iz tih dana, a u kojima je često bio i suparnik Cristianu Ronaldu

Cristiano Ronaldo pak igrao je za najvećeg suparnika katalonske momčadi, madridski Real, od 2009. do 2018. godine. I jasno, u tom su periodu odigrali mnoštvo međusobnih utakmica.

Brazilac Dani Alves u dva je navrata nosio dres Barcelone, od 2008. do 2016. godine, te u sezoni 2021/22.

Alves trenutno igra za meksički Pumas UNAM, a bio je gost podcasta suigrača Efriana Velardea.

'Sviđa mi se Ronaldo. Sad kada više nismo u Barceloni i Realu mogu to reći jer se uvijek činilo da to nisam mogao izgovoriti', iskreno je zvučao Brazilac.

'Cristiano je primjer za sve nas koji nemamo toliko kvalitete, da se uz naporan rad možemo natjecati protiv najboljih. Strašno ga cijenim, a to sam mu i rekao'.

Još jedna od anegdota koju je ispričao Dani Alves savršeno opisuje ono što se događalo u vrijeme najvećeg suparništva Real Madrida i Barcelone.

'U to sam mu vrijeme prišao pozdraviti ga ali on mi nije uzvratio. To naravno nikada nije izašlo pred javnost, ali na jednoj dodjeli Ballon d'Or imali smo 'tučnjavu', pozdravio sam sve, a Ronaldo nije pozdravio mene zbog onoga što su dueli Barcelone i Reala stvarali u vanjskom svijetu', objasnio je.

'Kako da ne poštujem tipa koji je sve ostvario mukotrpnim radom? Poistovjećujem se s njim, jer sve što sam radio u životu bilo je bazirano na tome'.

'Ako bi se uspoređivao s njima, puno sam bliži Ronaldu nego Messiju zbog teškog rada, ne zbog talenta, jer Leo je rođen s talentom da zna igrati nogomet i biti u drugom svijetu koji samo on postiže', zaključio je Alves.