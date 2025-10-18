dirljivo

Pogledajte kako su se Željo i Sarajevo oprostili od Halida Bešlića

18.10.2025 u 21:49

Halid Bešlić
Halid Bešlić Izvor: Cropix / Autor: Vanesa Pandzic
Uoči utakmica 11. kola WWin lige Bosne i Hercegovine, nogometaši Sarajeva i Željezničara na dirljiv su način odali počast nedavno preminuloj glazbenoj legendi Halidu Bešliću.

Igrači Sarajeva su prije početka susreta protiv Radnika u Bijeljini na teren izašli u majicama s likom Halida Bešlića i natpisom 'Sarajevo, srećo moja', čime su izrazili poštovanje prema omiljenom pjevaču i jednom od simbola glavnog grada.

Istodobno, na Grbavici, uoči dvoboja Željezničara i Posušja, s razglasa su se čuli Bešlićevi 'Ljiljani', dok je na improviziranom ekranu prikazan njegov lik.

Podsjetimo, Halid Bešlić bio je veliki navijač Sarajeva, a klub je u njegovu čast odlučio istočnu tribinu stadiona preimenovati u 'Tribinu Halida Bešlića', trajno sačuvavši uspomenu na jednog od najvoljenijih glazbenika u regiji.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

