Pogledajte kako su se Željo i Sarajevo oprostili od Halida Bešlića

Uoči utakmica 11. kola WWin lige Bosne i Hercegovine, nogometaši Sarajeva i Željezničara na dirljiv su način odali počast nedavno preminuloj glazbenoj legendi Halidu Bešliću.
Igrači Sarajeva su prije početka susreta protiv Radnika u Bijeljini na teren izašli u majicama s likom Halida Bešlića i natpisom 'Sarajevo, srećo moja', čime su izrazili poštovanje prema omiljenom pjevaču i jednom od simbola glavnog grada.
Istodobno, na Grbavici, uoči dvoboja Željezničara i Posušja, s razglasa su se čuli Bešlićevi 'Ljiljani', dok je na improviziranom ekranu prikazan njegov lik.
Podsjetimo, Halid Bešlić bio je veliki navijač Sarajeva, a klub je u njegovu čast odlučio istočnu tribinu stadiona preimenovati u 'Tribinu Halida Bešlića', trajno sačuvavši uspomenu na jednog od najvoljenijih glazbenika u regiji.