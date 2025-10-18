Pogledajte kako su se Željo i Sarajevo oprostili od Halida Bešlića

Uoči utakmica 11. kola WWin lige Bosne i Hercegovine, nogometaši Sarajeva i Željezničara na dirljiv su način odali počast nedavno preminuloj glazbenoj legendi Halidu Bešliću.

Igrači Sarajeva su prije početka susreta protiv Radnika u Bijeljini na teren izašli u majicama s likom Halida Bešlića i natpisom 'Sarajevo, srećo moja', čime su izrazili poštovanje prema omiljenom pjevaču i jednom od simbola glavnog grada.

Istodobno, na Grbavici, uoči dvoboja Željezničara i Posušja, s razglasa su se čuli Bešlićevi 'Ljiljani', dok je na improviziranom ekranu prikazan njegov lik.