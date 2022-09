Pogledajte kako su se hrvatski tenisači 'sjetili' Marina Čilića, a i izbornik Martić poslao mu je jasnu poruku

Hrvatska je do ove subote imala omjer 0:4 protiv Argentine u Davis Cupu, ali svaka tradicija stoji dok ne bude srušena, pa i ova!

Borna Gojo i Borna Ćorić donijeli su bodove u pojedinačnim mečevima, izjednačenima i napetima do samog kraja. Gojo, junak hrvatske kampanje u ovom natjecanju prošle godine, je sa 6:1, 3:6, 6:3 bio bolji od Sebastiana Baeza , 37. igrača svijeta, te tako došao do jedne od najvrednijih pobjeda u karijeri, ali posebno bitne zbog trenutka u kojem je ostvarena. Ćorić je sa 6:4, 7:6 (6) svladao Francisca Cerundola , a Nikola Mektić i Mate Pavić sa 6:2, 7:5 Maxima Gonzaleza i Horacia Zeballosa .

Naši su tenisači u posljednjem nastupu na turniru prvog kruga završnice ovog natjecanja svladali Argentince 3:0 i tako napravili vjerojatno presudni korak prema odlasku na samu završnicu u Malagi, koja je na rasporedu krajem studenoga. Iako je to bila već druga pobjeda naših tenisača u Bologni još uvijek nisu sigurni da će zauzeti drugo mjesto (prvi više ne mogu biti), jer ovise o ishodu nedjeljnog okršaja Italije i Švedske. No jedini ishod koji naše tenisače može izbaciti iz završnice je 3:0 za Šveđane.

'Napokon da sam i ja pobijedio u Bologni, da sam donio bod Hrvatskoj. Poludio bih da sam se vratio kući bez pobjede, da nisam ništa napravio', rekao je Gojo, koji je bio dominantan u prvoj dionici, potom naglo popustio pred kraj drugog seta, a onda je treći otvorio servirajući s 0:40 i još jednom suparnikovom break loptom.

'Kad se izvučeš nakon 0:40 digneš se mentalno, sretan sam da se okrenulo na moju stranu. Kad igram za reprezentaciju dajem maksimalno od sebe. Ako treba, pojeo bih svaki centimetar terena, to je poseban osjećaj zbog kojeg sam i počeo igrati tenis'.

Gojo je u trećem setu poveo 3:0, Baez se vratio smanjivši na 2:3, no novi break, ovaj put u šestom gemu, dao je našem tenisaču odlučujuću prednost.

Ćorić je protiv 27. igrača s ATP liste Francisca Cerundola u prvoj dionici jednu set loptu propustio kod 5:3, no u idućem gemu je zaključio posao bez izgubljena poena. U drugom setu poveo je 4:2 i činilo se da kontrolira situaciju, no tri osvojena gema zaredom vratila su Argentinca u igru. U tie breaku je čak poveo 5:3, no Borna je izdržao pritisak i donio pobjedu.

„Bilo je jako teško. Odlično sam počeo, odlično se osjećao, a u drugom setu sam muški počeo, ranim breakom. U jednom trenu sam počeo igrati malo defenzivnije pa se on vratio. U tie breaku sam kod 3:5 imao malo sreće, promašivši siguran volej, ali odigrao sam dobar meč", rekao je Borna. „Gojo mi je dao vjetar u leđa. To je jedan od razloga zašto sam odigrao najbolji meč ovog tjedna. Znao sam da ako i izgubim imamo parove, pa mi je bilo lakše igrati."

U meču parova Nikola Mektić i Mate Pavić su opravdali ulogu favorita, svladavši sa 6:2, 7:5 Maxima Gonzaleza i Horacia Zeballosa.

'Prvi meč je bio dug, Gojo je izvukao sve što je imao u sebi. Borna i mi smo odradili svoj dio posla, a nadam se da će Italija u nedjelju riješiti što treba i poslati nas na završnicu', rekao je Pavić.

'Naš je meč bio čudan na početku, oni kao da su malo nezainteresirano ušli u meč. Nama je puno značilo, mislim da smo dobro odradili. Gojo je pokazao da je bolji nego što rang lista pokazuje, Boki je igrao nevjerojatno', dodao je Mektić.

Izbornik Vedran Martić bio je također zadovoljan cijelom izvedbom.

'Mislim da smo zaslužili odlazak u Malagu. I u porazu od Italije bilo je gušće nego što izgleda po rezultatu. Nadam se da ćemo otići u Malagu i da će nam se Marin Čilić opet pridružiti'.

Inače, Čilić je 'bio uz ekipu', jer naši su se tenisači očito dobro zabavljali, pa su fotografiju Međugorca nalijepili na stolicu.