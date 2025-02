Pogledajte kako je Rijeka nadigrala Osijek

Već u drugoj minuti Rijeka stiže do prednosti. Turk je izveo ubacivanje sa strane te pronašao Sutona koji iz prve pogađa za 1:0. Svega dvanaest sekundi kasnije stiže odgovor gostiju, i to na identičan način. Duvančić je s lijeve strane pronašao Bukovca koji se samo naklonio za 1:1. Na isteku treće minute novo pogodak za domaćine. Turk je upisao svoju drugu asistenciju uposlivši Vesela na rubu šesterca nakon kornera, koji uz pomoć odbijanca pogađa bliži kut za 2:1. U osmoj minuti Osječani imaju dvije dobre prilike za novo izjednačenje. Prvo je Rick izašao u situaciju jedan na jedan s Leonom Tomićem gdje je uspješniji bio domaći vratar, a zatim je Tomić uz pomoć vratnice također zaustavio volej Damjanovića. U idućoj minuti Čeh je kod domaćina također pogodio vratnicu. Blizu povećanja vodstva domaćini su bili u osamnaestoj minuti, kada je Husarić napravio slalom te na povratnu loptu Joselita pogodio gredu. Ipak, u posljednoj minuti poluvremena gosti rade šesti akumulirani prekršaj, što Husarić koristi za povećanje vodstva na 3:1. Tim su rezultatom momčadi otišle na predah.

Nakon furioznog početka utakmice gdje smo u prve tri minute svjedočili trima pogocima, Elvir Husarić je s dva pogotka trasirao put Riječanima do prve, a svakako i zaslužene pobjede protiv Osječana koji u ovoj utakmici nisu imali dovoljno oružja da se suprotstave borbenim domaćinima, javio je portal CROFutsal .

U uvodnih pet minuta nastavka nije bilo većih prigoda, a onda stiže novi pogodak domaćina. Kontru je povukao Fetić te uposlio Husarića na desnoj strani koji pogađa prizemnim udarcem pored gostujućeg vratara za 4:1. Imao je priliku Husarić za hattrick u 32. minuti kada je ostao sam pred Jamičićem, no gostujući vratar je prvo zaustavio njegov pokušaj, da bi drugi otišao preko vrata. Od 33. minute Osijek je pokušao smanjiti zaostatak s golmanom-igračem. Prvi put nakon dugo vremena gosti su zaprijetili preko Šalaja koji je u 35. minuti udarcem izvana zatresao vratnicu. Minutu poslije priliku da dodatno zacementira riječku pobjedu imao je Suton, koji nakon sjajnog driblinga ipak nije uspio svladati Jamičića. Minutu prije kraja Petrušić je zaobišao Tomića te imao priliku postići pogodak na prazan gol, no Žiga Čeh je požrtvovnim klizećim startom spriječio pogodak. U sljedećem napadu Pandurević je na asistenciju Šalaja uspio smanjiti zaostatak na 4:2, no više od toga gosti na današnjem susretu ipak nisu mogli.

Rijeka je tako u 12. kolu upisala svoju prvu prvenstvenu pobjedu. U sljedećem kolu Riječani će u goste kod Squarea, dok će Osijek dočekati Crnicu.