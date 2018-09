Pogledajte kako je Povetkin nakon strašnog udarca Joshue skoro ispao iz ringa

Britanski boksač Anthony Joshua (28) obranio je naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji u četiri kategorije (WBA, IBF, WBO i IBO) nakon što je pred 80.000 gledatelja na londonskom stadionu Wembley pobijedio Rusa Aleksandra Povetkina (39) tehničkim nokautom u sedmoj rundi.

Nitko do sada nije tako dominirao protiv Joshue, ali to nije bilo dovoljno. Svjetski prvak je dočekao svoju priliku i u sedmoj rundi srušio Rusa obranivši naslove prvaka.

Nakon što je veći dio prve runde protekao u ispitivanju snaga, Povetkin je 20 sekundi prije kraja runde dobro uzdrmao Britanca uputivši mu tri snažna udarca. No, Joshuu je spasio gong. I u drugoj i trećoj rundi ruski boksač je ostavio bolji dojam. U četvrtoj rundi ruski borac je zaradio posjekotinu na arkadi, no peta runda je ponovo otišla na njegovu stranu. Prve čiste udarce Joshua je u seriji uspio plasirati svom suparniku tek u šestoj rundi. Sedma runda, od 12 planiranih, je donijela odluku. Joshua je žestokim udarcem uzdrmao suparnika, a potom ga novom serijom udaraca srušio na pod. Povetkin je pokušao nastaviti, no uslijedila je nova serija i prekid borbe.

'Hvala Londonu i Wembleyju i prije svega čestitke Povetkinu i njegovom timu. Bio je težak protivnik i to je dokazao večeras, ali ja sam došao ovdje dati sve od sebe i u tome sam uspio. Znao sam da može podnijeti udarce u glavu i da su mu udarci u tijelo slabija strana tako da sam na tome gradio svoju taktiku otpočetka', izjavio je pobjednik nakon borbe.

Kojeg bi protivnika htio idućeg vidjeti u ringu?

'Uvijek ima nekih problema u pregovorima, ali navijači uvijek žele najbolje borbe. Pitat ćemo ljude i neka oni daju svoje mišljenje i odluče s kim ću se boriti 13. travnja'.

Vidi se velik napredak?

'Prije nekoliko godina možda ne bi dobio ovaj meč. Ali za to mogu zahvaliti svojem timu koji me dobro pripremio'.

Wilder ili Fury?

'Ne zanima me tko će dobiti, koncentriran sam samo na sebe, a njima želim sreću. Moj izbor bi bio Wilder, ako bi već morao birati'.