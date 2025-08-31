Pogledajte genijalnu koreografiju Kohorte; ova poruka sve govori što misle o igri Osijeka

Nakon četiri odigrana kola Osijek se dijeli zadnje mjesto s Vukovarom sa svega dva boda, a još porazniji podatak za navijače je da igrači Simona Rožmana u 360 minuta igre ove sezone nisu zabili gol

Upravo je taj poražavajući statistički podatak natjerao malobrojne navijače Osijeka na današnjoj utakmici na lucidnu koreografiju.

'Dajte gol da labamo (pijemo)', piše na transparentu uz crtež krigle piva.' U 32. minuti navijači Osijeka su napokon došli na svoje jer je Omerović ipak zabio.