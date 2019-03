Pogledajte fantastične fotke Dinamovih navijača prije velike utakmice na Maksimiru

1/18

U Zagrebu se igra velika utakmica, a osjetilo se to uoči dvoboja Dinama i Benfice na svakom koraku u gradu. Navijači u plavim dresovima i šalovima, raspjevani kafići, razgovori na ulicama u kojima je tema bio hrvatski prvak... Stadion je rasprodan za veliki sudar protiv vodeće momčadi portugalskog prvenstva, a tisuće navijače s optimizmom u srcu i pjesmom na ustima slijevale su se prema Maksimiru gdje će od 18.55 nastati nogometni 'pakao' - posebna koreografija, luda atmosfera i pune tribine... Kako je to izgledalo prije same utakmice osmine finala Europske lige možete vidjeti u fotogaleriji.