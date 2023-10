Pogledajte čudesni Kaneov gol 'iz svlačionice', uz 8 golova pala i 3 crvena kartona

Utakmica je počela šokantno za domaćine koji su već u 4. minuti ostali s 10 igraća u polju zbog isključenja Kimmicha. Do kraja poluvremena rezultat je ostao 0:0, ali se brojčano stanje prvo izjednačilo, a onda je Bayern imao jednog više. Naime, u 21. minuti je isključen Gjasula, a u 41. Maglica. Sane je nakon toga zabio gol za Bayern no on je poništen zbog zaleđa.