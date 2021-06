Pobjednik VN Azerbajdžana proživljavao je pravu dramu u bolidu Red Bulla: Malo je nedostajalo da se povučem iz utrke

Vozač Red Bulla Meksikanac Sergio Perez pobijedio je u nedjelju na VN Azerbejdžana u Bakuu, ali poslije se otkrilo da je bila realna opasnost da i on ne završi šestu utrku prvenstva

No nije puno nedostajalo da i Perez ostane bez plasmana, nije tu bio samo strah od mogućeg puknuća gume, što se desilo Verstappenu, nego je tu bio problem s hidraulikom tijekom većeg dijela utrke...

Checo je stigao do svoje druge pobjede u karijeri, ali prve u novoj momčadi Red Bullu, a osim što je dobro odrađivao posao na stazi bila mu je naklonjena i sreća. Momčadskom kolegi Maxu Verstappenu pukla je guma dok je vodio, a nešto kansije pogrešku s kočnicama napravio je Lewis Hamilton u Mercedesu pa je Meksikanac prošao kroz cilj kao prvi.

'Stvarno smo bili zabrinuti da bolid neće doći do kraja utrke, zbog čega je odmah stao nakon karirane zastave koja označava kraj utrke. Mislili smo da možemo samo izgubiti kad su imali ponovni restart, ali na sreću sve je prošlo dobro i Sergio je napravio sjajan, sjajan posao', rekao je šef Red Bulla Christian Horner.

'Blizu smo bili da povučemo bolid, ali srećom uspjeli smo završiti utrku i bilo je stvarno prilično teško sve do kraja. Bila je to velika stvar. Preostala su samo dva kruga i bio bi to velik gubitak, jer smo bili u vodstvu. Bilo je sve za izgubiti, a ne puno za pobijediti, jer smo bili prvi', nadovezao se Perez koji je u razgovoru s medijima još nešto rekao:

'Ovo je definitivno povećanje samopouzdanja za mene i za momčad. Tako sam sretan. Baku je obično prilično lud. Prije svega moram reći da mi je jako žao Maxa, jer je odradio nevjerojatnu utrku i zaista je zaslužio pobjedu.'