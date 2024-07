Pobijedio Nadala za prvu titulu u karijeri pa u suzama priznao: I ja bih volio da je Rafa dobio

Portugalskom tenisaču je ovo prvi ATP naslov u karijeri. Emocije su bile ogromne...

'Ne znam što bih rekao. Sanjao sam odavno ovaj trenutak', rekao je Portugalac nakon meča i dodao:

'Tenis vam ne donosi kada to očekujete. Znam da ste svi željeli da je Rafa pobijedi, dio mene je to također želio, ali nešto veće od mene me je guralo do krajnjih granica. Nisam igrao najbolji tenis danas, dogodili su se nei dobri potezi. Nisam mogao igrati bolje. Emocije su me savladale', zaključio je Borges koji nije skrivao suze radosnice.

Rafa Nadal je igrao finale ATP turnira prvi put nakon Roland Garrosa 2022., gdje je podigao trofej nakon što je slomio Caspera Ruuda 6-3, 6-3, 6-0.



Rafa je s čestitao protivniku na zasluženoj pobjedi.

'Čestitam Nuno. Igrao si sjajno cijeli tjedan i zaslužio si ovo više od svih. Uživaj u ovom, poseban trenutak je uzeti titulu. Želim ti sve najbolje u ostatku sezone', rekao je Nadal i dodao:

'Uživao sam posljednjih desetak dana. Zabavio sam se na terenu, odigrao neke duge i dobre mečeve. Danas nisam bio dobar, ali svaka čast Nuni, igrao je jako jako dobro i pobijedio me.'



Legendarnom Španjolcu sada predstoje Olimpijske igre, na svoji omiljenim terenima Roland Garrosa. U Parizu će igrati i u singlu i u paru u paru s trenutnom superzvijezdom Carlosom Alcarazom. Rafa je već osvojio zlatnu medalju u obje discipline, u Pekingu 2008. i Rio de Janeiru 2016. godine.