Piksi Stojković nakon debakla na Svjetskom prvenstvu otkrio što je napravio igračima u svlačionici te ostaje li izbornik Srbije

Izbornik srpske nogometne reprezentacije Dragan Piksi Stojković nakon 3:2 poraza od Švicarske pokušao je objasniti razloge neuspjeha njegovih 'orlova' na Svjetskom prvenstvu u Katru

'Čestitam Švicarskoj na zasluženoj pobjedi. Sigurno da rezultatom nismo zadovoljni što je i normalno. Imali smo mnogo problema, kako s fizičkom spremom, tako i s ozljedama ključnih igrača. Činili smo sve napore da ih vratimo. To je veliki problem za nas očigledno. Momci su se borili koliko su mogli, dali su sve od sebe. Za ovaj stupanj natjecanja to nije dovoljno. Postoje opravdani razlozi zašto je to tako, ne mogu niti očekivati više od prikazanog', rekao je legendarni Piksi na početku te nastavio:

'Treba biti dostojanstven i u uspjesima i u porazima. Imali smo period od skoro godinu i pol dana ili dvije uspjeha, sada je došao pad. Ovo je Mundijal, morate imati sve igrače zdrave, u top-formi i u zdravstvenom stanju u kojem su bili u kvalifikacijama za Mundijal. Nismo imali sreće s tim stvarima. Bio sam zabrinut i neraspoložen kada smo krenuli na put u Bahrein. Imao sam točnu sliku stanja igrača, znao sam da će biti teško napraviti bolji rezultat...'

No, sve je ipak zanimalo samo jedno - ostaje li i dalje na mjestu izbornika?

'Naravno, mi u ožujku počinjemo kvalifikacije za Europsko prvenstvo, želimo otići na to natjecanje poslije 24 godine čekanja. Tu se ništa neće promijeniti. Bit ću daleko zadovoljniji i sretniji da mi igrači budu zdravi i u top formi', odgovorio je Piksi te se osvrnuo na nekoliko sukoba na terenu za vrijeme utakmice:

'Možda je bilo nečega između igrača oko provokacija, ne mogu na to odgovoriti, ne znam što su pričali. Ponekad je tenzija velika i može da se stvori nešto. Ništa specijalno za ovakvu vrstu utakmice. Inače, nisam pratio Kamerun. Ne daj Bože da smo pobijedili, a nismo prošli. To bi bilo još bolnije. Bio sam iznenađen kada sam to čuo. Vidite tko je sve ispao. Njemačka, Belgija, Danska, Urugvaj. Bilo bi nam teško da smo pobijedili i ispali...'